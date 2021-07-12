Модный отпуск: 71-летняя Бабкина в белом и с культовой сумочкой Bottega Veneta трендового цвета позировала на яхте

Народная артистка России Надежда Бабкина улетела в Крым. Здесь певица и телеведущая отлично проводит время, готовясь к очередному концерту для местной публики, а также строит планы на будущий сезон, в котором ее театру «Русская песня» исполняется 45 лет. Обстановка располагает и к мозговому штурму с командой, и к приятным посиделкам с лавандовым чаем, и к морским прогулкам.

Погода благоволит, и накануне Бабкина отправилась на яхте по Черному морю прогуляться. «По историческим местам Севастополя!», — объяснила артистка.

Бабкина для прогулки облачилась во все белое – лонгслив свободного кроя и шорты-бермуды. В качестве яркого акцента знаменитость вписала в курортный образ культовую сумочку Bottega Veneta через плечо, которая не сдает позиций и в этом сезоне, оставаясь желанным аксессуаром многих модниц. Сама артистка знает, что сейчас в тренде, и выбрала себе трендовый зеленый цвет сумочки.

«Шикарная женщина! Умная, талантливая, мудрая», «Надежда Георгиевна, сумка отпад», «Хорошенькая!», «Хорошего отдыха Вам! Красавица! Шикарная! Обожаю Вас! Будьте здоровы!», «Надежда, живая, позитивная!!!», «Красотка Надя!», — пишут в комментариях некоторые подписчики.

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