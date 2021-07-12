«Еще поищу»: муж Бородиной на фоне развода передумал покупать пятикомнатную квартиру за миллиард

Известная телеведущая Ксения Бородина спустя шесть лет брака подала на развод со своим вторым мужем, бизнесменом и блогером Курбаном Омаровым. Что именно стало причиной для разрыва, пара не афиширует, предпочитая жить как ни в чем не бывало – путешествуя, общаясь с детьми и ни в чем себе не отказывая.

Пока еще официальный муж Бородиной, как оказалось, подыскивает себе жилье. Мужчина, по всей вероятности, не намерен претендовать на нажитый в браке особняк за городом, в котором остались жена, общая дочь и падчерица, и сейчас смотрит квартиры в столице.

Судя по ценовому сегменту, который выбрал Омаров в поисках холостяцкого уголка, он намерен продолжить жить в роскоши. И вот-вот стал бы обладателем пятикомнатной квартиры общей площадью 508 кв.м. Но передумал.

«Наткнулся на квартиру стоимостью один миллиард семьсот двенадцать миллионов рублей», — сообщил блогер. И признался, что его смутила не цена: «Потом увидел эти сиреневые подушки и понял, что брать не буду. Еще поищу, короче!».

Судя по фото квартиры, Омарову не по душе фиолетовые бархатные пуфики и интерьерные подушки. Их не так уж и много, но именно они стали камнем преткновения.

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