«Вспоминали в эти дни о папе»: Юлия Меньшова сделала заявление после похорон отца

Пятого июля не стало известного режиссера и актера Владимира Меньшова. 81-летний мэтр скончался от последствий коронавируса в одной из столичных клиник. Восьмого июля состоялась церемония прощания, на которую пришли тысячи почитателей таланта оскароносного режиссера.

Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище столице. Семья Владимира Валентиновича тяжело переживает его уход. Но вместе с тем дочь Меньшова Юлия нашла в себе силы, чтобы публично поблагодарить всех, кто откликнулся на беду и воспринял смерть Владимира Меньшова, как личную потерю.

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«Бесконечно благодарю тысячи и тысячи людей, которые продолжают ежедневно писать мне и приносить свои соболезнования, восприняв эту потерю, как свою — личную! – написала Юлия Меньшова в микроблоге. — Хочу сказать огромное спасибо всем телеканалам, которые вспоминали в эти дни о папе. И особенно поблагодарить Первый канал, который посвятил весь вчерашний эфир памяти Владимира Меньшова».

Телеведущая также поблагодарила журналистов, которые отозвались на ее просьбу и не стали беспокоить семью в скорбные дни. Для Юлии Меньшовой и ее близких было очень важно сохранять тишину и не давать никаких комментариев.

«Говорят, время лечит. Посмотрим», — заключила она.

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