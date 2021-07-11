«Такая жара!»: Екатерина Стриженова в голубом купальнике поплескалась в бассейне

В Москве уже который день стоит жаркая погода. Кто-то от зноя изнывает, а кто-то им наслаждается, находя немало преимуществ в высокой температуре воздуха и ярком солнце.

Ко вторым относится и известная телеведущая, красавица Екатерина Стриженова. Жара – прекрасный повод отдохнуть у воды и непосредственно в ней.

Облачившись в голубой купальник, Екатерина Стриженова с удовольствием поплескалась в бассейне. Кадрами своего отдыха теледива поделилась в Instagram.

«Пусть уж лучше такая жара, чем холод и дождь», — подписала она видео в микроблоге.

Компанию Екатерине Стриженовой составил внук, трехлетний Петя Петрович. Звездная бабушка решила дать малышу урок плавания. Мальчика облачили в специальный жилет. Он почти научился лежать на воде и даже потихоньку передвигаться в ней.

«Добрый дельфинчик! Давай, давай, давай», — подбадривает внука Екатерина Стриженова.

Подписчики телеведущей согласились с ней и сделали комплименты милым кадрам.

«Милое видео», «Любуюсь. Я также с детками, потом с внуками, Очень надеется мое сердце, помнят», «Молодая бабушка. Так здорово!» — высказываются в Сети.

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