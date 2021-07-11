Собранные волосы — редкость: Боярская в цветочном мини-платье и сандалиях появилась за кулисами МДТ

Актриса выглядит моложаво в свои 35 лет. И все благодаря стройной фигуре.

Елизавета Боярская после вторых родов успела сбросить лишний вес. Если Агата Муцениеце жаловалась, что к дородовому весу она стремилась много месяцев, сидя на диетах и устраивая разгрузочные дни, то жена Максима Матвеева никаких особых усилий для похудения не прилагала. Все благодаря генетике. За кулисами МДТ дочка народного артиста РСФСР Михаила Боярского позировала с прической в ретро-стиле. Причем собранные локоны для актрисы — это редкость. У лица в кокетливом стиле Елизавета оставила лишь несколько вьющихся прядей.

Актриса примерила цветочное мини-платье и спортивные сандалии. Яркий макияж — подкрашенные в технике смоки-айс глаза и алые губы едва ли вязались с романтичным луком Елизаветы.

«Максимально разноплановые актрисы», — отметила Елизавета.

Напомним, что у актрисы и ее мужа Максима Матвеева есть двое детей — мальчишки Андрей и Григорий. С семьей Елизавета Боярская давно перебралась в Санкт-Петербург. В Северной столице, как говорит артистка, куда проще наладить быт. Тут все в шаговой доступности — детские сады, школы, развивающие кружки и секции. Обойтись можно без личного авто, минуя пробки.

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