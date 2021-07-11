«Не могу сидеть без дела»: муж Пугачевой залез на дерево с пилой и обрезал сухие ветки

В деревне Грязь у шоумена всегда есть работенка. Отдыхать Максим Галкин не привык.

Алла Пугачева и Максим Галкин с ранних лет приучают семилетних двойняшек Гарри и Лизу к труду и чистоплотности. Малыши вовсю орудуют дома вениками и пылесосом, устраивая субботники и генеральную уборку во всех комнатах. В саду примадонна с сыном убирает жухлую листву и подрезает специальными ножничками веточки у кустарников. Кроме того, Гарри не раз баловал звездную мама своей стряпней. Так, мальчик готовил для певицы пышки с яблоком, корицей и морковкой по собственному рецепту. А Лиза делала для отца низкокалорийный салатик из овощей с грядки. Помидоры, укроп и огурцы супруги выращивают в парниках.

Многому детей шоумен Максим Галкин учит и на своем примере. Так, ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале не побоялся измараться в саду. Он сам залез на дерево с пилой, чтобы обрезать сухие ветви. Потом муж примадонны еле-еле слез со ствола на трясущихся ногах. Видимо, эта задача была непростой.

«Трудовой день удался!! Ветки сухие обрезал. Не могу сидеть без дела, у вас так бывает?! Вроде можно отдохнуть, но тянет похозяйничать!» — отметил шоумен.

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