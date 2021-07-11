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Секси-шик: похудевшая Дарья Пынзарь сверкнула прелестями в вязаном микро-топе и коротеньких шортах из денима

Ведущая «Дома-2» предстала с минимумом одежды на себе.

Секси-шик: похудевшая Дарья Пынзарь сверкнула прелестями в вязаном микро-топе и коротеньких шортах из денима
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» , а ныне его ведущая Дарья Пынзарь, этим летом находится в превосходной форме. Блондинка усиленно худела, что предстать на экране стройной, и теперь может позволить себе выходить на улицу с минимумом одежды. Погода в Москве, кстати, сейчас больше располагает как раз к раздеванию, а не к одеванию.

Так что, Дарья Пынзарь решила не стесняться и показывать свое стройное тело во всей его красе. На процедуры красоты ведущая «Дома-2» облачилась в весьма смелый наряд, демонстрирующий ее прекрасную фигуру.

Стройная Даша позволила себе надеть вязаный микро-топик салатового цвета, завязывающийся на шее, и микро-шорты из денима с необработанными краями.

Образ Пынзарь дополнила круглой сумочкой рыжего оттенка и ремнем на поясе в тон ей. У Дарьи остались открытыми покатые плечи, плоский животик и стройные ножки.

Дарья Пынзарь нарядилась в стиле секси-шик
Дарья Пынзарь нарядилась в стиле секси-шик. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Теперь хейтерам придраться решительно не к чему! Вместе с лишними килограммами блондинка избавилась и от постоянных придирок в Сети по поводу лишнего веса.

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