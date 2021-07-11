Малышка на миллион: Ксения Бородина нарядила дочку Тею в платье в клетку «виши» для встречи с отцом

Наследницы ведущей «Дома-2» Тея и Маруся провели время с Курбаном Омаровым и его сыном.

Курбан Омаров, в стадии развода с которым сейчас находится телеведущая Ксения Бородина, похоже, может претендовать на звание лучшего отца Instagram. Минувшую субботу мужчина провел в компании троих детей – дочери Теоны, ее сестры Маруси и своего сына Омара.

Вероятно, девочки соскучились по Омару, с которым раньше виделись довольно часто и успели подружиться.

Курбан устроил детям развлечения, он катал их на теплоходе и кормил всякими вкусностями. Фотоотчет о прошедшей прогулке он разместил в сторис Instagram.

Стоит отметить, что старшая дочка Ксении Бородиной Маруся предпочла одеться на летний променад в футболку и шорты. А вот ее младшая сестренка выбрала очень нежный девичий образ. Теона предстала в платье в голубую клетку «виши» с воланом по горловине.

Напомним, что особая разновидности клетки «виши» была изобретена во Франции в конце 19-го века в городке Виши местными ткачами.

Сначала ее использовали постельного белья, но постепенно орнамент становился популярнее и перешел на салфетки, скатерти, обивку мебели, шторы и пологи кроватей, а позже стал использоваться и в одежде.

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