Формами в маму: старшая дочь Екатерины Климовой подчеркнула фигуру в кроп-топе и легинсах

Стало известно, кто сможет составить серьезную конкуренцию и посоперничать за звание первой красавицы российского шоу-бизнеса с самой Екатериной Климовой. Все просто! Это старшая дочка звезды от первого брака с бизнесменом Ильей Хорошиловым Елизавета, которой в марте исполнилось девятнадцать лет.

Девушка очень хороша собой, то не так давно начала демонстрировать на своей страничке в Instagram. Елизавета Хорошилова поделилась дерзким видео, на котором засветила свои прекрасные формы.

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Красотка пришла заниматься в фитнес-клуб. Она облачилась в кроп-топ и легинсы. А эта одежда, как известна, способна показать и достоинства, и недостатки фигуры. Но у Лизы второе напрочь отсутствует. Она стройна, как лань и формами напоминает свою маму.

Судя по всему, Екатерина Климова гордится красотой своей старшей наследницы. Актриса сделала репост видео дочери на своей страничке в Instagram. Кстати, Елизавету в кадре легко принять за ее звездную маму.

Екатерина Климова, несмотря на четыре беременности и роды, смогла сохранить стройную фигуру. 43-летняя артистка утверждает, что у нее отличная генетика, которая помогает ей оставаться в прекрасной форме на протяжении многих лет.

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