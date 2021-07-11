Участник шоу «Голос. Дети» Филипп Литвинов погиб, попав на мопеде под электричку

Трагедия произошла накануне, десятого июля, вечером в подмосковном поселке, где 14-летний участник шоу «Голос. Дети» Филипп Литвинов жил на даче с родителями и бабушкой.

Мальчик переезжал на мопеде по пешеходному переходу через железнодорожные пути.

По словам очевидцев, подросток был в наушниках и не реагировал на звуки и предупреждающие сигналы об опасности, которые издавал приближающийся электропоезд. Кричали Филиппу о том, что рядом электричка, и свидетели происшествия. Но напрасно, тот не реагировал.

Практически сразу о трагедии узнали родители и бабушка погибшего мальчика. Они прибежали на место происшествия и рухнули на колени рядом с телом Филиппа. Как сообщает издание «Московский комсомолец», подросток был единственным ребенком в семье.

Зимой он учился в мотошколе, а летом получил в подарок мопед и катался на нем по дачному поселку.

В соцсети Филиппа Литвинова уже появились скорбные комментарии от друзей и поклонников погибшего юноши.

«Фил, ты был замечательным человеком… веселым, умным, всегда на позитиве. Спасибо тебе за все моменты, проведенные вместе. Прости меня, если чем обидела когда… Земля тебе пухом», «Покойся с миром. Спасибо тебе за все! Помним и любим», «Мы не забудем тебя никогда», — пишут знакомые парня.

Напомним, Филипп Литвинов был участником последнего сезона шоу «Голос. Дети», стартовавшем весной этого года. Он исполнял русскоязычную версию знаменитого рок’н’ролла Чака Берри «Johnny B. Goode», но, увы, не прошел «слепые» прослушивания.

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