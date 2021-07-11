«Зажигайте вместе с нами!»: Кристина Орбакайте запечатлела танец дочери и мужа в интерьерах квартиры в Москве

Девятилетняя внучка Аллы Пугачевой продемонстрировала несколько красивых па в паре с папой.

Старшая дочь Аллы Пугачевой, известная певица Кристина Орбакайте не часто радует свою аудиторию в Instagram домашними видео.

В это воскресенье, одиннадцатого июля, произошел тот самый редкий случай, когда Кристина поделилась в микроблоге милым роликом с участием мужа Михаила Земцова и дочери Клавдии.

Отец и его наследница запечатлены в одной из комнат московского жилища звездного семейства. Михаил Земцов в паре с девятилетней Клавой исполнил зажигательный танец, напоминающий своими движениями и ритмом латино-американские. Это и бачата, и сальса одновременно.

Зрелище получилось невероятно завораживающим.

«Зажигайте вместе с нами!» — подписала видео Кристина Орбакайте.

Она сопроводила пост хештегом «танцы дома», давая понять, что все происходит в их жилище.

На публикацию отреагировали многие знаменитые друзья звездного семейства. Одобрительными и приветственными смайликами отметились Игорь Николаев, Анита Цой, Владислав Лисовец. Не остался в стороне даже Филипп Киркоров, у которого в последнее время весьма натянутые отношения с Аллой Пугачевой. Поп-король оставил под публикацией смайлики, означающие аплодисменты.

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