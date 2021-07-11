«Знает мелодию твоего сердца»: Ольга Орлова в костюме в пижамном стиле предстала на вечеринке с Ксенией Бородиной

Телеведущие Ксения Бородина и Ольга Орлова в последнее время очень сдружились. Ольга, судя по всему, поддерживает Ксению в непростое для нее время. Бородина сейчас находится в стадии развода с мужем Курбаном Омаровым, и общение с подругами для нее сейчас бесценны.

Вечер субботы Ольга Орлова и Ксения Бородина в компании других своих приятельниц провели в караоке-клубе. Красотки пели песни и танцевали, а затем развлекались на летней веранде заведения.

Для похода в караоке-бар Ольга Орлова облачилась в брючный костюм в пижамном стиле с абстрактным принтом. Профессиональная певица, экс-солистка группы «Блестящие» порадовала подруг красивым исполнением популярных песен.

А позже в микроблоге Ольга опубликовала совместное фото с Бородиной и призналась, что она одна из лучших ее подруг.

«Друг — это тот, кто знает мелодию твоего сердца и может напеть ее тогда, когда ты забудешь слова», — написала Ольга Орлова.

Аудитория теледивы восхитилась этим высказыванием и призналась, что в восторге от дружбы двух ведущих «Дома-2».

«Как красиво сказано», «Как хорошо, что вы есть друг у друга! Удачи вам», «Мне ооочень нравится ваша дружба. Мне думается, вы такие искренние друг к другу и так умеете дружить. Красавицы», — высказываются в Сети.

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