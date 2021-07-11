«Очень идет»: Милана Тюльпанова покрасила челку в радужный цвет

Бывшая жена экс-футболиста сборной России Александра Кержакова — Милана Тюльпанова — похвасталась переменами в своем образе. Теперь блондинка будет ходить с яркой челкой.

Даже звездам иногда становится скучно, и они решают что-то изменить, начав с внешности. Так, недавно блогер Милана Тюльпанова решилась на сложное окрашивание. Знаменитость не стала наносить краску на всю поверхность головы. Однако передние пряди модель преобразила до неузнаваемости.

Желтый, зеленый, голубой и остальные цвета радуги — такой теперь стала челка Тюльпановой. Милана запечатлелась после бьюти-эксперимента в салоне. Девушка надела обтягивающее платье цвета сочной травы. Красивый вырез украшал спину Миланы.

Поклонники знаменитости остались в восторге от смелого решения Тюльпановой. Они буквально завалили Милану комплиментами:

«Шикарный образ, Милана, ты такая хорошенькая», «Милана, ты шикарная, просто куколка», «Какая прелесть, Милаша, ты великолепна», «Ты, как всегда, выглядишь сногсшибательно», «Какая у вас красивая прическа, а точнее цвет волос», «Образ огонь, особенно волосы, как единорожка», «Милана, вам очень идет этот цвет», «Милана, вы роскошная девушка».

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