«Моя родная и любимая»: Ксения Бородина показала моложавую бабушку

Экс-возлюбленная бизнесмена и блогера Курбана Омарова — Ксения Бородина — разместила на своей странице в Instagram снимок близких людей.

Поклонники ведущей проекта «Дом-2» отметили, что Ксения не печалится из-за разлада с Курбаном Омаровым и находит себе компанию по душе. Почти все свободное время Бородина стала проводить с дочерьми Теоной и Марусей. Также Ксения навещает маму и бабушку. Бородина делится кадрами со своими любимыми девочками. Теперь на семейных фото Ксении, кроме пса Берта, из мужчин нет никого.

«Как же я люблю свою Бабу Галю! Не передать словами. Самая моя родная и любимая», — подписала Бородина снимок с близкой родственницей.

Телеведущая запечатлела моложавую бабушку на кресле, а рядом дочек с одинаковыми прическами. Маруся и Тея сделали высокие хвосты и украсили их объемными резинками. Также в кадр попали домашние питомцы Бородиной.

Поклонники Ксении восхитились красотой снимка, а также отметили отсутствие в кадре мужчин:

«Муж отвалился, пошли фотки бабушки», «Какая она красотка!», «Красивая бабуля, в молодости, наверное, вообще красавица была», «Очень душевное фото», «А вам и без Курбана хорошо».

Смотрите также: