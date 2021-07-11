Где-то кусает локти Курбан: Ксения Бородина в изумрудной мини-юбке с драпировкой обнажила стройные ножки

Телеведущая Ксения Бородина сейчас находится в стадии развода с отцом своей младшей дочери Теоны Курбаном Омаровым.

Боль из-за неудачи в семейной жизни Ксения старается не транслировать на публике. Ведущая «Дома-2» пытается отвлечься от неприятностей в кругу своих любимых подруг. В последнее время Бородина довольно часто посещает увеселительные заведения, времяпрепровождение в которых, вероятно, помогает ей сохранять позитивный настрой в не самый простой период жизни.

Так, субботний вечер теледива провела с Ольгой Орловой и другими подружками в караоке-баре. Ксения Бородина обожает петь и довольно неплохо это делает. В клубе она исполнила довольно знаковую для себя песню из репертуара Любови Успенской.

«Судьба моя ретивая тебе не по плечу, а я живу красивая, как я хочу», — пела Ксения Бородина.

Красотка при этом кокетливо приподнимала юбочку, демонстрируя свои невероятно стройные ножки.

Для похода в караоке-клуб Ксения Бородина облачилась в черный топ, подчеркивающий ее красивое декольте, мини-юбку изумрудного цвета с драпировкой и шлейфом и серебристые босоножки. Выглядела теледива умопомрачительной красоткой.

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