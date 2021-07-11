«Мы счастливые»: Регина Тодоренко показала купание сына и мужа на Крите

Ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко опубликовала в своем микроблоге ролик, в котором показала близких людей за развлечением в воде.

Отметим, недавно артистка прилетела на Крит. Регина познает природу и культуру легендарного острова. Тодоренко показала, как ранним утром она просыпается и идет на растяжку с йогой.

После физических упражнений знаменитость уделяет время водным процедурам. К слову, она наслаждается прохладной прозрачной водой не одна, а вместе с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом.

«Мы счастливые, мы счастливые», — повторяла Регина, глядя на любимых мужчин.

Влад посадил ребенка на большого надувного крокодила, а малыш Майкл был рад тому, что оседлал игрушку.

Картину веселья отца и сына в воде Тодоренко разбавила кадрами обнимашек с возлюбленным.

«Крит любвеобильный», — отметила Регина.

Телеведущая поделилась со своими подписчиками разнообразием острова. Судя по эмоциям и фотоотчету Регины, в путешествие ее греет не только жаркое солнце, но и любовь родных.

Кстати, помимо Тодоренко, возле Греции отдыхает певица Зара. Она тоже прилетела туда с детьми.

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