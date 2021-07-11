«Очень круто»: Илья Прусикин провел выходной с сыном от бывшей жены

Основатель группы «Little Big» Илья Прусикин разместил на личной странице в Instagram фото сына Добрыни. Примечательно, что знаменитость вместе с возлюбленной Софьей Таюрской развлекал ребенка Ирины Смелой.

Напомним, в прошлом году брак артистов Смелой и Прусикина распался. Блогеры сделали официальное заявление в своих микроблогах. Однако у них остался общий ребенок Добрыня. Мальчик живет с мамой. Но иногда, когда отец малыша возвращается с гастролей, он проводит время с Ильей.

Недавно Прусикин похвастался тем, что мальчик наконец оказался с ним. К слову, Добрыня подрос и стал очаровательным ребенком. Поклонницы музыканта умилялись в комментариях к совместному фото отца и сына.

«Ну что за мальчики такие сладкие», «Какой милейший ребенок», «Илья, вы отличный отец! И Добрыня такой милый общительный мальчик».

Илья позировал с сыном. Напомним, что у мальчика точно такая же прическа, как у исполнителя.

«Уже месяц у нас очень плотный график… Сегодня первый выходной… Почти… Ночью снова съемки! Но этот почти «выходной» мы очень круто провели с Добрыней и Софьей. Скоро много всего!» — отметил Прусикин.

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