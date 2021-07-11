«Ей очень повезло»: сын Татьяны Булановой рассказал о новом избраннике артистки

Сын исполнительницы Татьяны Булановой от музыканта Николая Тагрина дал честный комментарий о молодом бойфренде матери.

Несмотря на разницу в возрасте, артистка считает возлюбленного достойным человеком. Татьяна начала встречаться с экс-теннисистом Валерием Рудневым. К слову, спортсмен младше певицы на 19 лет.

33-летний избранник Булановой стал частью семьи Татьяны. Мужчина познакомился с детьми артистки. По словам старшего сына экс-возлюбленной футболиста Владислава Радимова, новый бойфренд мамы действительно делает певицу счастливой.

«Нового парня мамы видел. Мы общаемся. Хороший мужчина, ей очень повезло», — рассказал Александр Тагрин в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Напомним, первым мужем Булановой стал ее коллега и руководитель музыкальной группы «Летний сад» — Николай Тагрин. Вскоре у пары родился сын Саша. Во втором браке с футболистом Владиславом Радимовым тоже появился мальчик. Звездные родители назвали сына Никитой. Пока Татьяна не вышла замуж в третий раз. Однако поклонники 52-летней исполнительницы думают, что у знаменитости все еще впереди. А положительные слова детей артистки о новом избраннике только подтверждают догадки фанатов.

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