Легкие локоны и челка-шторка: Пугачеву в узком струящемся платье «подловили» в гостиной особняка

В одном из интервью Алла Пугачева призналась, что она была против задумки шоумена Максима Галкина показывать двойняшек Гарри и Лизу в Instagram. Примадонна хотела бы вести более уединенный и закрытый образ жизни, не впуская в их дом посторонних. Однако ведущий программы «Лучше всех» решил иначе. Он не только часто делится кадрами с детьми в своем микроблоге, показывая, что они едят, как учатся, делают уроки, играют и наводят порядок в особняке, но и устраивает мини-экскурсии по садовому участку, прилегающему к их с Аллой замку.

К примеру, в гостиной особняка шоумен «подловил», как Алла Борисовна красовалась перед ним в обновках. Примадонна устроила дефиле в замке, облачившись в роскошное узкое приталенное платье макси с цветочным принтом на монохромной черной струящейся ткани. Изюминкой образа стала прическа — элегантная укладка с прямыми локонами и челка-шторка.

Ранее большую часть времени певица проводила в Малых Бережках. Однако сейчас за домом именитой бабушки под Истрой приглядывает старший внук певицы Никита Пресняков и его жена модель Алена Краснова.

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