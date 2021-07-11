«Повышает статус вещи»: Шишкова в узком платье из мягкой шерсти и прозрачного кружева отдохнула в особняке

Экс-возлюбленная рэпера Тимати после расставания с музыкантом о своих романах предпочитает не рассказывать. Зато певец успел завести ребенка с моделью Анастасией Решетовой — у них есть общий сын Ратмир, поучаствовать в шоу «Холостяк» и выбрать себе в невесты Екатерину Сафарову. Однако ходят слухи, что с девушкой рэпер проводит не так много времени.

Зато красавица Алена Шишкова во всех этих перипетиях не участвует. Манекенщица крайне редко делится какими-то личными мыслями. А вот Решетова не упускает возможности прокомментировать свой рухнувший семейный быт с Тимати.

Шишкова, напомним была не только возлюбленной рэпера, она подарила ему первенца — дочку Алису. К наследнице артист очень привязан. Не так давно он подарил девочке роскошное колечко после того, как малышка выразила свое возмущение. Алиса удивилась, почему ее папа подарил украшение некой Сафаровой, а не ей. Тимати тут же исправил свою оплошность, порадовав дочку.

Шишкова, надо отметить, после расставания с рэпером только похорошела. Один из модных аутфитов модели в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Хотите выглядеть как суперзвезда — выбирайте белый монохром. Как это сделала Алена Шишкова. Обратите внимание, что монохром интереснее и эффектнее смотрится, когда имеет место сочетание разных фактур и текстур. Платье Алены сочетает в себе мягкую шерсть и прозрачное кружево, которое еще больше повышает статус вещи и всего образа. Такое платье, если и ассоциируется с отдыхом, то фешенебельным», — отметила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Смотрите также: