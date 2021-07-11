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«Идеально подходит»: Нетребко в платье-футляре из твидовой ткани Шанель подчеркнула талию

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева не смогла найти изъяна в «театральном» луке оперной дивы.

«Идеально подходит»: Нетребко в платье-футляре из твидовой ткани Шанель подчеркнула талию
Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_y

Анна Нетребко просто обожает люксовую одежду. В гардеробе знаменитости преобладают пестрые и нестандартные дизайнерские аутфиты. Еще историк моды Александр Васильев советовал нашей соотечественнице, покорившей своим невероятным вокалом и тембром европейскую публику, обратить внимание на диадемы в русском стиле, что-то напоминающее кокошники. В таких головных уборах, как считает искусствовед, жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова будет блистать словно роскошный бриллиант.

Один из «театральных» луков оперной дивы в беседе с сайтом Teleprogramma.pro по-достоинству оценила имиджмейкер Лариса Тимиряева. Для светского раута Анна Нетребко примерила платье-футляр из твидовой ткани Шанель. Изюминкой образа певицы стали серьги с драгоценными каменьями и элегантная прическа с низким пучком.

Оперная дива Анна Нетребко
Анна Нетребко в твидовом платье-футляре побывала в театре. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_y

«И твидовая ткань Шанель просто идеально подходит под стиль «маленького платья», которое не обязательно должно быть черным. Тем более черно-белое сочетание — в фаворитах», — отметила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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