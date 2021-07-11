Пестрые акценты: Анна Заворотнюк поддержала тренд на косынки

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — облачилась в яркую рубашку и подчеркнула сочность образа акцентной банданой. Фото стильного аутфита знаменитость опубликовала в личном микроблоге.

Модель часто делится с фолловерами новинками своего гардероба. Анна составляет фэшн-луки. В последнее время Заворотнюк обожает добавлять яркие детали и цветные вещи в аутфиты. Недавно красавица показала наряд для повседневной носки.

«Передаю вам крымские приветы. Думаю стать капитаном и отправиться в кругосветное путешествие, кто со мной?», — обратилась к своим поклонникам Анна.

Заворотнюк выбрала персиковую рубашку. Девушка завязала ее бантом на плоском животе. А под рубашку надела ярко-розовый топ на тонких бретелях. Также Анна отдала предпочтение шортам свободного кроя цвета слоновой кости.

Фанаты модели были восхищены аппетитным образом Заворотнюк. Они осыпали дочь исполнительницы роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» комплиментами:

«Какая же ты красивая», «Аня, какая вы красивая и очаровательная», «Как вам этот цвет к лицу!», «Вкусняшка такая», «Восхитительная».

К слову, завершающим элементом образа Анны стала косынка с пестрым узором. Пудрово-бордовый платок на голове Заворотнюк является актуальным аксессуаром в этом сезоне, как и тканевые ободки.

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