Не постеснялась показать коленки: 72-летняя Пугачева в джинсовых шортах позировала мужу на пляже

Шоумен Максим Галкин то и дело публикует в Instagram фото и видеоролики с семилетними двойняшками Гарри и Лизой. Не редкий гость в микроблоге ведущего проекта «Лучше всех» на Первом канале и примадонна отечественного шоу-бизнеса. Некоторые кадры, как говорит шоумен, он делает исподтишка. Но бывает, что Алла Пугачева и сама с удовольствием позирует возлюбленному. На одном из таких снимков певица предстала в горчичной куртке в стиле летучая мышь и акцентных джинсовых шортиках из искусственно состаренного денима. Изюминкой образа примадонны стали тканевые чешки и белые носочки.

Алла Борисовна не постеснялась показать коленки и тонкие щиколотки, обнажив ножки в коротких шортиках. Историк моды Александр Васильев оправдывает стремление Пугачевой выглядеть моложе тем, что она и правда заметно похорошела, сбросив лишний вес.

«Наша Аллочка только хорошеет с каждым днем!», «Ну как можно так выглядеть после 70-ти лет?», «С двумя маленькими детьми и красавцем-мужем надо соответствовать», «Вот что бывает, когда перестаешь есть мучное и сладкое — какая роскошная дама», «Стройняшка», — пишут фолловеры.

Смотрите также: