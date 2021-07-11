«Нарушает права»: Стас Костюшкин раскрыл детали судебного иска к Монеточке

Исполнитель Стас Костюшкин заявил, что был вынужден подать в суд на певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову).

Напомним, в течение года артисты находились в натянутых отношениях. Причиной тому стало обвинение исполнительницы хита «Папина любовница» в краже интеллектуальной собственности. Юристы Костюшкина уверены, что композиция Монеточки «Мама, я не зигую» — это переделанная песня «Женщина, я не танцую». А она принадлежит экс-солисту дуэта «Чай вдвоем».

Адвокат певца Стаса Костюшкина — Роман Лалаян — отметил, что они вместе со Стасом пытались найти компромисс. Однако менеджеры Монеточки грубо отвечали и игнорировали мирные предложения артиста.

«Мы год уже общаемся с менеджментом певицы, отправляли предложения, они к нам обращались, делали предложения по покупке совместного исполнения этого трека. Не договорились по цене, получали довольно жесткие ответы с предложением идти куда подальше. Примерно полтора месяца назад мы написали претензию, она осталась без ответа, без каких-либо переговоров. Человек намеренно нарушает права господина Костюшкина и в связи с этим мы обратились в суд», — заявил юрист ФАН.

Напомним, песня «Женщина, я не танцую» вышла в 2014 году. Ее авторство полностью принадлежат Стасу Костюшкину. Хотя исполнил ее музыкант вместе с группой A-DESSA.

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