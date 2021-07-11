Нет желания: Меган Маркл боится возвращаться в Лондон

В начале лета Меган Маркл стала мамой во второй раз. По этой причине она пропустила открытие памятника принцессе Диане, которое состоялось в Кенсингтонском дворце 1 июля. Но уже в сентябре экс-актриса сможет приехать в Лондон вместе с мужем. Именно на осень запланированы торжественные мероприятия, связанные с юбилеем леди Ди. Однако особого желания у нее нет.

«Учитывая все ее заявления в последнем интервью, она понимает, что королевская семья не будет ей рада. Но они все взрослые люди, поэтому я сильно сомневаюсь, что королева или принц Чарльз скажут, что не хотят ее видеть. Но даже несмотря на это, думаю, Меган не рвется в Лондон», — цитирует королевского эксперта Марлен Кениг The News.

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Напомним, что в следующем году Елизавета II будет отмечать свой платиновый юбилей правления. Ранее большинство британцев, которые приняли участие в опросе, отметили, что не хотят видеть Меган Маркл и принца Гарри на балконе Букингемского дворца.

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