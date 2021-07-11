«Очень болезненно»: Анастасия Решетова подвергалась домашнему насилию

Модель Анастасия Решетова заявила, что стала жертвой домашнего насилия. В этом знаменитость призналась на личной странице в Instagram.

Бывшая возлюбленная Тимати общалась со своими подписчиками в Stories личного микроблога. Поклонники поинтересовались у Анастасии, сталкивалась ли она с насилием со стороны своих близких. К удивлению фанатов, Решетова дала положительный ответ.

Телеведущая отметила, что сейчас бы не допустила грубого и неуважительного отношения к себе. Но ранее она совершила ошибку: Анастасия позволяла поднимать на себя руку.

«Сейчас на меня налетят женщины за то, что я это позволила. Но да. Много раз и очень болезненно. Сейчас бы такое точно не допустила», — призналась Решетова.

К слову, что знаменитость не назвала имя обидчика.

Напомним, осенью прошлого года модель заявила о расставании со своим избранником — шоуменом Тимати. Знаменитости, несмотря на окончание романтических отношений, продолжают вместе воспитывать годовалого сына Ратмира. Анастасия также общается и с родственниками экс-бойфренда. При этом блогер выпускает одну за другой песни о разбитом сердце.

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