«Не могут дождаться встречи»: Кейт Миддлтон и Меган Маркл помирились

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вновь начали общаться. Напомним, проблема была из-за того, что принц Уильям затаил обиду на младшего брата после того, как он с экс-актрисой отказался от королевских обязанностей. Теперь все стало налаживаться. Герцогини сблизились после рождения Лилибет Дианы. Малышка появилась на свет 4 июня в клинике Санта-Барбары. Кейт и Уильям в числе первых поздравили Меган и Гарри с этим событием.

«Рождение Лили сблизило Кейт и Меган. Теперь у них обоих есть дочери, поэтому они не могут дождаться встречи», — пишет Us Weekly.

Добавим, что визит герцогов Сассекских в Лондон запланирован на сентябрь. Именно осенью Кенсингтонский дворец решил провести мероприятия, связанные с днем рождения принцессы Дианы.

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