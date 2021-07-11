Престижный дом: принц Уильям может нарушить королевский кодекс

Ни для кого не секрет, что у каждой королевской семьи есть свои дворцы, дома и особняки. Так, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма, помимо Кенсингтонского дворца, где располагается их квартира, есть еще две резиденции. У принца Чарльза и принцессы Камиллы помимо Кларенс-хауса есть недвижимость и за пределами Лондона.

Ранее сообщалось, что когда Чарльз взойдет на трон, то останется жить в Кларенс-хаусе. Исходя из этого, принц Уильям с семьей может сразу переехать жить в Букингемский дворец. Напомним, что величественная королевская резиденция была домом монархов со времен правления королевы Виктории. Об этом пишет Express.

Напомним, в следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления Великобританией. По этому случаю в королевстве пройдут четырехдневные гуляния.

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