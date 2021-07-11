После дня рождения: сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма может уехать из Лондона

Кейт Миддлтон и принц Уильям – родители троих детей. Старшему их сыну, принцу Джорджу 22 июля исполнится восемь лет. Мальчик ходит в одну из частных школ Лондона вместе со своей сестрой, шестилетней принцессой Шарлоттой. Однако после дня рождения Джордж может уехать из Лондона. Об этом пишет Express.

Джорджа могут отдать в школу Ладгроув в Беркшире, где когда-то учились его отец и дядя, принц Гарри. Недавно Кейт и Уильям побывали в этом учебном заведении, где уточнили все нюансы.

«Еще ничего не решено. Возможно, Джордж продолжит обучение в школе на юго-востоке Лондона», — цитирует издание инсайдера.

Напомним, младшему сына герцогов Кембриджских – принцу Луи в мае исполнилось три года и в этот день он впервые пошел в детский сад.

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