«За гранью 18+»: Лазарев, позируя в океане, показал брутальный пресс и стальные бицепсы

На протяжении нескольких лет Сергей Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Пара распалась, после чего блондинка вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. А артист стал отцом. Кто родил ему сына Никиту и дочь Анну – неизвестно. Впрочем, скрывает певец и свою личную жизнь. Только периодически дразнит поклонниц в Instagram горячими снимками. На этот раз Сергей опубликовал фото, на котором позировал в океане, показав брутальный пресс и стальные бицепсы.

«Жаришка! За гранью 18+. Это Майами, детка», — написал Лазарев.

Реакция фанатов не заставила себя ждать.

«Нужен огнетушитель! Как можно быть таким шикарным! Красавчик», — писали поклонницы.

Оставила свой комментарий и Ани Лорак, опубликовав эмодзи в виде пламени.

Напомним, что Лорак и Лазарев дружат на протяжении многих лет. В творческом дуэте они исполнили несколько песен, ставших хитами. Когда-то им приписывали даже романтические отношения. Некоторые считали, что именно Лорак стала матерью первенца Лазарева. Но еще в прошлом году эти домысли опровергли.

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