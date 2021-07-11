«Ножки — супер»: звезда «Молодежки» Михайловская поманила изящными бедрами, позируя в бикини

Популярность Анне Михайловской принес сериал «Молодежка». На днях ей исполнилось 33 года. Сейчас она востребованная актриса, молодая мама и просто красивая девушка. Это отметили подписчики, которые увидели снимок девушки в ее Instagram. Анна позировала в белоснежном бикини.

«Ножки — супер! Небесная красота! Какая эффектная! Огонь! Невероятно красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что с актером Тимофеем Каратаевым Анна развелась в 2018 году. Хотя до этого времени пара уже не жила вместе некоторое время. Позже актриса объявила о новом романе. Избранником Михайловской стал бизнесмен Кирилл Шокотько. Добавим, что Михайловская также снималась в сериалах «Метод Лавровой», «Карпов», «Карпов-2», а в фильме «Капитанша» сыграла главную роль.

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