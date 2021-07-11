«Фрол приехал»: Устинья Малинина запечатлелась вместе с возмужавшим братом

Артист Александр Малинин и его жена Эмма, врач по образованию, вместе более 30 лет. А почти 21 год назад они стали родителями двойняшек, которым дали не совсем обычные имена – Устинья и Фрол. Ребята выросли и теперь радуют своих папу и маму. Устинья пошла по стопам звездного отца и занимается музыкой. Она учится в Королевском колледже музыки, а недавно открыла свою онлайн-школу, где обучает вокалу всех желающих. Фрол выбрал также творческое направление – он снимает кино. В последнее время брат и сестра не так часто видятся ввиду занятости. Но приятные моменты случаются. Устинья в эти дни вместе с мамой отдыхает в Италии, наведался ним и Фрол. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

«Фрол приехал!», — подписала кадр Устинья.

На фото брат и сестра позировали на морском побережье.

«Какие красивые! Классные! Замечательные дети выросли!», — писали пользователи Сети.

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