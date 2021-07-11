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«Лучшее состояние – все идеально»: полуобнаженная Горбань устроила фотосессию в бассейне перед родами

Зимой этого года актриса Маша Горбань во второй раз вышла замуж за Кирилла Зоткина. Спустя время она объявила о своей беременности. Рожать звезда сериала «Кухня» поехала в Майами. Там же она устроила фотосессию перед родами, облачившись в модный бикини с актуальным принтом в горох. Видеороликом поделилась в своем Instagram. «Прилетела моя Тина и стало очень […]

«Лучшее состояние – все идеально»: полуобнаженная Горбань устроила фотосессию в бассейне перед родами
Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

Зимой этого года актриса Маша Горбань во второй раз вышла замуж за Кирилла Зоткина. Спустя время она объявила о своей беременности. Рожать звезда сериала «Кухня» поехала в Майами. Там же она устроила фотосессию перед родами, облачившись в модный бикини с актуальным принтом в горох. Видеороликом поделилась в своем Instagram.

«Прилетела моя Тина и стало очень сильно красиво!», — не сдержала эмоций Горбань.

Фанаты оценили старания актрисы.

«Лучшее состояние женщины! Все идеально! Как красиво! Как будто живот – это монтаж, такая стройная», — писали пользователи Сети.

Напомним, у Горбань есть старшая дочь от предыдущего брака с осветителем Олегом Филатовым. Стефании в этом году исполнится семь лет.

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