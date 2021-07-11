«Много боли»: Седокова ответила на обвинения экс-жены Меладзе

Артистка отметила, что ей было сложно все пережить.

На днях бывшая жена Валерия Меладзе – Ирина в одном из интервью рассказала об отношениях в «ВИА Гре». По ее словам, продюсер коллектива Константин Меладзе не искал встреч с участницами коллектива. Все было как раз-таки наоборот. Одна из артисток «золотого» состава Анна Седокова высказала на этот счет свое мнение.

«Я бы попросила Ирину все же назвать имя девушки, так как, надеюсь нехотя, она все же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье. Я сейчас не единственная «бывшая участница и многодетная мать» прекрасной группы «ВИА Гра». Я ушла из этой группы очень давно. Не называла их имена, не раздавала интервью. Спустя 17 лет я озвучила свою правду в моей книге. Смогла ли я написать в ней абсолютно всю правду? Наверное, нет», — цитирует Седокову Telegram-канал «Антиглянец».

Артистка отметила, что у «ВИА Гры» много красивых песен, но за всей этой картинкой стоит «много боли».

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