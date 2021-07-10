«Приятная прогулка»: 62-летняя Юдашкина в коротком платье прокатилась на катере по Неве

Валентин Юдашкин уже больше 33 лет счастлив в браке с женой Мариной. Она стала его поддержкой и опорой. Ко всему прочему, для модельера она еще и муза. Блондинка часто носит наряды, которые он создает. А не так давно пара отдохнула в Европе. Они совершили увлекательную поездку по Италии. При этом светская львица каждый раз облачалась в элегантные наряды.

В 62 года жена Юдашкина может похвастаться моложавым видом. Ко всему прочему, она очень стройная. И это при том, что женщина дома выращивает овощи и фрукты, а также любит сама готовиться. Но 10 июля Марина приехала в Санкт-Петербург. Она насладилась завтраком в ресторане, а потом отправилась кататься на катере по реке. 62-летняя бизнесвумен предстала в коротком черном платье с цветочным принтом. Она подчеркнула стройность ног.

«В эту жаркую погоду, приятная прогулка по Неве!» — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит жена модельера. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы очень красивая. Фигура огонь», «Марина, вы всегда удивляете. В этом платье прямо такая девушка», «Прям статуэтка», «Вы удивительно прекрасна», «Шикарное платье», «Ноги у вас безупречные», «Как вам идёт маленькое чёрное платье , да ещё и с цветами», — прокомментировали пост подписчики.

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