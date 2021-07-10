Ушли в пляс: Лопырева в силуэтном платье-бюстье повеселилась на вечеринке с Роговым

Виктория Лопырева в этом году вернулась в Россию. Целый год девушка путешествовала вместе с сыном Марком Лео. Порой ей составлял компанию муж Игорь Булатов. Но к началу лета она снова побывала в Москве, где увиделась с друзьями. Однако потом блондинка на несколько недель уехала в Турцию. Она принимала участие в фотосессиях, а также каталась на катере и виделась с подругами.

Но накануне Лопырева снова прилетела в Москву. Она отправилась на застолье, которое устроил ее друг. На празднике выступило множество звезд. На публике девушка появилась в элегантном черном платье-бюстье. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройные ноги и талию. Виктория дополнила лук босоножками на шпильке. Она распустила волосы и сделала вечерний макияж.

В какой-то момент петь стала Виктория Дайнеко. Она забралась не на сцену, а на стол. Певица исполняла один из своих хитов. Лопырева с радостью ей подпевала. Позже девушка вышла на танцпол. Она стала отплясывать вместе со стилистом Александром Роговым. Другие гости с улыбкой наблюдали за тем, как они веселятся.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие признались, что она была одной из самых элегантных в этот вечер.

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