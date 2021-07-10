«Я до последнего верил в чудо»: вдовец Сенчиной рассказал о ее последних днях жизни

Владимир Андреев признался, что это сама актриса настояла, чтобы никто не знал о ее недуге. Он до сих пор тяжело переживает ее смерть.

Людмила Сенчина ушла из жизни в 2018 году. Оказалось, что последние полтора года жизни она боролась с раком поджелудочной железы. Рядом с ней находился ее третий муж Владимир Андреев. Много лет он был ее концертным директором. Они прожили вместе 25 лет. Артистку похоронили на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, согласно последней воле артистки. В наследство мужу и сыну от первого брака она оставила квартиру и дачу в престижных районах Санкт-Петербурга.

В новом выпуске передачи «Привет, Андрей!» собрались друзья и знакомые Татьяны Булановой, которая отмечала 30-летие своего творчества. Вдовец Сенчиной появился в студии. Он вспомнил, как познакомился с Булановой, когда уже общался с артисткой. Гости в студии признались, что Андреев записан у многих в телефоне под фамилией Сенчиной. К слову, раньше он был строителем и познакомился с артисткой на даче, когда строил дом Михаилу Боярскому.

«Она раз пригласила, второй. Я спрашиваю ее: Людмила Петровна, вы меня кадрите?», — вспомнил мужчина.

По его словам, они не говорили о свадьбе и не признавались в любви. Владимир пояснил, что у них все было проще, чем у других. Он в итоге был единственным человеком, который знал о ее тяжелой болезни. Они вместе боролись с раком в тайне от друзей и близких.

«Она сказала: Никто ничего знать не должен», — отметил Владимир. «Мы все время вместе были. Я ее отвозил в операционную и от туда забирал, когда она еще не говорила и в себя не пришла. Там была вторая реанимационная койка, я на ней лежал, я жил там. Вместо санитаров был я. Я до последнего верил в чудо, что оно должно случиться, но оно не свершилось», — рассказал он. «Она все для меня была и есть», — добавил герой передачи.

Сморите также: