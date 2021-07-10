«Знакомлю вас»: Мария Кожевникова впервые показала младшего сына

В одной из последних публикаций личного микроблога Марии Кожевниковой появился снимок ее младшего сына Васи. Примечательно, что до этого знаменитость не показывала мальчика на фото.

Напомним, что в семье артистки растет трое сыновей. Иван и Максим давно стали звездами маминого блога. Исполнительница главной роли в фильме «Батальонъ» показывает увлечения мальчишек, делится их успехами в школе и рассказывает о трудностях в воспитании. А вот младшенького Васю Мария скрывала. На семейных снимках малыш не появлялся, или его лицо было незаметным.

Недавно же Кожевникова решила исправиться и похвастаться перед своими фанатами белокурым ангелочком. Мальчик подрос и мама показала его лицо. К слову, в этом году мальчику исполнилось четыре года.

«Ну что… Пришел этот момент! Знакомлю Вас с нашим младшим сыном Василием. Наш свет, наш кудряш, милаш, царь, наш третий сынок и младший братик! Непросто среди старших выжить, все успеть, не уступать и быть наравне, но ты справляешься на 100%», — отметила многодетная мамочка.

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