Так стройнее: Навка в белоснежном костюме с модными кюлотами запечатлелась в Петербурге

Татьяна Навка на днях поделилась архивными фото со свадьбы с Дмитрием Песковым. Влюбленные вместе почти шесть лет и воспитывают дочку Надежду. Однако у них также есть дети от прошлых отношений. Фигуристка нашла уникальное фото с отдыха, на котором вся их семья запечатлена вместе. В последнее время спортсменка много работает. Но накануне она приехала в Санкт-Петербург со старшей дочкой Сашей Жулиной.

Не так давно Навка вышла в свет в платье сливочного цвета. На этот раз она тоже отдала предпочтение светлому оттенку. Добравшись до отеля, фигуристка запечатлела себя в зеркале. Она предстала в белоснежном костюме с жилеткой, жакетом оверсайз и модными брюками кюлотами. Лоферы в тон дополнили ее лук. Наряд подчеркнул изящные икры спортсменки и визуально сделали ее стройнее.

А вот дочка Татьяны выбрала более практичный и комфортный образ. В машине мама ее запечатлела в джинсах и шифоновой юбке в горох. При этом в руках у девушки была сумка Louis Vuitton.

Поклонники отметили, что фигуристка выглядит очень элегантно. Ее монохромный аутфит многих впечатлил. «Такая элегантная», «Татьяна, всегда очень стильная», «Зачем приехали?», «Как вам удается выглядеть так молодо?», «Наряд просто шик», «Дочка повзрослела», «Саша ваша копия», «Мне нравится белый, всегда освежает», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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