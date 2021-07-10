«Красивая!»: Алсу вслед за Бузовой предстала с длинными локонами

Ей захотелось вернуть прическу, с которой она ходила в юности.

Алсу не так давно отметила день рождения. Певице исполнилось 38 лет, но выглядит она гораздо моложе многих сверстниц. Для поклонников брюнетка давно стала иконой стиля. Она умеет одеваться элегантно и со вкусом. Недавно артистка поделилась архивными фото, показав, как выглядела в молодости. Поклонники ее узнали, но отметили, что с годами она только похорошела.

Обычно Алсу редко меняет прическу. Год назад она задумалась над тем, чтобы стать блондинкой, но так и не перекрасилась. Уже несколько лет многодетная мама носит удлиненное каре. А этим летом артистка захотела вернуть свои длинные локоны. Недавно Ольга Бузова нарастила волосы, чтобы выглядеть как 17 лет назад. А Алсу поделилась кадрами, на которых предстала с длинными локонами.

«Голосуем за или против возвращение длинных волос», — написала она.

Однако кадры были свежими. На фотосессии певица смогла преобразиться. Анастасия Решетова, певица Слава и другие звезды поддержали ее идею. «Красивая!» — заверила Зара. «Шикарная красивая Алсу», «Очень идут длинные волосы», «Только „За!“ Всеми руками! Безусловно, такой красотке любая прическа к лицу, но обожаю, когда у тебя длинные волосы», «Красатулечка!!! А если серьезно, то все к лицу. Как тебе гармоничнее, пусть так и будет», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: