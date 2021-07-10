Добронравов и Кравченко за праздничным столом: чем занимаются «Сваты» после рабочего дня

На фанатской страничке актрисы Татьяны Кравченко в Instagram появилась душевная видеозапись. На кадрах можно увидеть, как главные звезды сериала «Сваты» Федор Добронравов и Татьяна Кравченко сидят за праздничным столом. Судя по всему, актеры отдыхают после тяжелого рабочего дня.

«Какие все счастливые и родные», — подписали запись фанаты Татьяны Кравченко.

«Спасибо вам большое за ваш труд. С большим нетерпением ждем наше самое любимое кино», «Обожаю всех актеров. «Сваты» — лучший сериал для души. С огромным нетерпением ждем продолжения», «Самые наши любимые. Дай бог всем здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько дней назад в Грузии возобновились съемки седьмой части сериала «Сваты». Известно, что это будет заключительная часть. На экраны лента выйдет, по предварительным данным, в начале 2022 года. Ее с огромным нетерпением ждут все фанаты.

Смотрите также: