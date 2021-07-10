«Не подвела нас!»: генеральный менеджер певицы МакSим озвучила новые данные о ее состоянии

Как отметила Маргарита Соколова, молитвы и добрые мысли в адрес певицы были очень важны для нее.

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова в Instagram озвучила новую информацию о состоянии своей подопечной.

«Дорогие друзья! Все ваши молитвы, добрые мысли и ваши добрые пожелания в адрес Марины-Макsим — все были очень нужны и важны. Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то что наметилась положительная динамика — это радость! Будьте все здоровы, берегите себя и близких. Обнимаю всех и каждого. МакSим не подвела нас!» Маргарита Соколова

Ранее пиар-директор исполнительницы Яна Богушевская заявила, что звезде действительно стало лучше за последние сутки. При этом она заметила, что более подробную информацию о здоровье своей подопечной сможет дать после беседы с лечащими врачами.

Напомним, что певица МакSим уже почти месяц борется с тяжелой пневмонией. Последние недели она находится на ИВЛ. Любопытно, что все тесты на коронавирус у нее оказались отрицательными.

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