«Комментировать семью Меладзе?»: Седокова собирается рассказать правду о братьях и их женах

Не так давно бывшая жена Валерия Ирина намекнула, что некоторые участницы группы «ВИА Гра» пытались соблазнить певца и его брата продюсера.

Певица Анна Седокова в сторис Instagram оставила многозначительный пост. «Вот сижу и думаю, комментировать мне все это или любоваться пальмами? Комментировать семью Меладзе?» — заявила она, поставив данный вопрос на голосование среди своих пользователей.

Напомним, что на днях первая жена музыканта Валерия Меладзе Ирина была гостьей в студии программы «Судьба человека». Она рассказала, что некоторые девушки из группы «ВИА Гра» вели себя крайне непотребным образом. Они пытались соблазнить продюсера Константина Меладзе. Да и Валерий попал под их «чары».

При этом Ирина Меладзе заявила, что особенно усердствовала одна из участниц «ВИА Гры», которая сегодня уже многодетная мать. Речь, скорее всего, как раз и шла об Анне Седоковой. У нее, напомним, трое детей.

Любопытно, что большинство подписчиков исполнительницы попросили ее рассказать всю правду об отношениях с братьями Меладзе. Не исключено, что в ближайшее время звезда разразится неким признанием.

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