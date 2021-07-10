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Поссорился с младшим братом: погиб бывший участник проекта «Дом-2» Филипп Чубуков

Трагедия случилась на Перервинском бульваре столицы.

Поссорился с младшим братом: погиб бывший участник проекта «Дом-2» Филипп Чубуков
Филипп Чубуков. Фото: facebook.com/1876716852571597/photos

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Филипп Чубуков погиб в Москве. Известно, что в злополучный день мужчина, которому было 28 лет, поссорился со своим братом. Трагедия разыгралась на Перервинском бульваре столицы.

Филипп Чубуков
Филипп Чубуков. Фото: Facebook.com/1876716852571597/photos/

После конфликта с близким родственником Филипп Чубуков прошел в соседнюю комнату. Через некоторое время его тело было найдено под окнами здания. Полиция сейчас выясняет все подробности происшествия, сообщает канал «РЕН-ТВ».

Напомним, что скандальный проект «Дом-2» не так давно перебрался на канал «Ю». Ранее на протяжении долгих лет его транслировали на канале ТНТ.

Заметим, что одной из главных новостей последних месяцев стал уход из шоу певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Любопытно, что вместо нее ведущим спустя какое-то время сделали блогера Давида Манукяна. Он прошедшей зимой расстался с яркой исполнительницей после полутора лет отношений.

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