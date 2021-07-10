«Состояние не крайне тяжелое, а тяжелое»: жена Мамонова сообщила об улучшении его здоровья

Жена популярного музыканта и актера Петра Мамонова Ольга заявила, что ее мужу за последние сутки в больнице стало чуть лучше. Правда, пока каких-то выводов она попросила не делать. Необходимо дождаться, как будут дальше развиваться события.

«Сегодня десятые сутки его дыхание на ИВЛ, но вчера вечером и сегодня утром врачи впервые сказали, что состояние не крайне тяжелое, а тяжелое». Ольга Мамонова

Напомним, что еще в июне Петр Мамонов подхватил коронавирус. Через какое-то время его подключили к ИВЛ, так как самостоятельно организм музыканта с болезнью не справлялся, сообщают РИА «Новости».

Напомним, что Петру Мамонову в апреле нынешнего года исполнилось 70 лет. Именно он много лет назад создал андеграундовую группу «Звуки МУ». Также он получил широкую известность и популярность после выхода на экраны таких картин, как «Такси-блюз» и «Остров».

Кроме того, зрители без ума от моноспектаклей с его участием.

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