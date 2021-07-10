«А вы говорите, что одни девочки»: в семье у Александра Жулина случилось неожиданное пополнение

Тренер и фигурист Александр Жулин в Instagram сообщил, что у него в семье случилось пополнение. Его с женой собачка Тапи родила сразу двух щенят – мальчиков.

«Друзья, можете поздравить! В нашей семье пополнение. Наша Тапи родила сразу двух мальчишек. А вы говорите, что у Жулина одни девочки. Теперь восстанавливаем баланс. С самого утра ломаем голову — как назвать? Помогите нам с вариантами. Выберем из ваших версий понравившиеся и назовем». Александр Жулин

«Поздравляем. Какие они у вас милые. Можно назвать Чук и Гек. Я думаю, что у вас на примете уже есть имена», «Ох, какая прелесть. Поздравляю с пополнением», «Назовите Арчи и Ричи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин – многодетный отец. От второй жены олимпийской чемпионки фигуристки Татьяны Навки у него есть дочь Саша. Девушке уже 21 год. От третьей молодой супруги Натальи Михайловой у звезды подрастают две дочери – Екатерина и Елена.

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