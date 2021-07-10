«Мне так понравился этот идиотизм»: Голубкина прокомментировала скандальную историю с тортом

Как отметила актриса, она очень рада, что пресса не забывает о ней.

Актриса Мария Голубкина во время общения со своими поклонниками в Instagram прокомментировала скандальную историю с тортом, на котором красовалась надпись «Любовь и голуби». Его с коллегами она съела в день похорон режиссера Владимира Меньшова.

«Это все притянутая история. Мне так понравился этот идиотизм. Это надо же было такое придумать. Такой бред, дебилы. Я не вижу в этом ничего плохого. Не вижу никакой связи логической. Это не значит, что мы поехали в Светлогорск в день похорон Меньшова с тортом». Мария Голубкина

Как отметила Мария Голубкина, подобные истории придумывают вовсе не дураки, как может показаться. «Люди просто изобретают новости, которых нет. Ну вообще есть и польза в этом. Мне нравится внимание к моему Instagram. Мне нравится, что любую глупость журналисты тут же перепечатывают. Есть обратная реакция. Мне нравится, что за мной следят. В публичном пространстве, чем больше публикаций, тем лучше. За каждую публикацию вообще-то надо платить. Человек, который продает сосиски, крем для лица – они платят деньги, чтобы о них написали. А мне платить не пришлось. Это успех. Нарочно не придумаешь. Молодцы. А торт не съели – его сожрали», — заметила Голубкина.

Ранее некоторые пользователи посчитали неуместным, что Мария Голубкина с коллегами съела торт в день похорон Владимира Меньшова. Заметим, что именно он создал в свое время знаменитую картину «Любовь и голуби».

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