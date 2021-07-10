«У Марины есть положительная динамика»: певице МакSим стало лучше за последние сутки

Судя по всему, в недалеком будущем исполнительница придет в себя.

Пиар-менеджер популярной певицы МакSим Яна Богушевская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ее подопечной за последние сутки стало заметно лучше. Не исключено, что скоро исполнительница придет в себя.

«У Марины есть положительная динамика. Ей стало лучше, но более подробно смогу что-то вам сказать после общения с врачами». Яна Богушевская

Напомним, что певица МакSим уже почти месяц находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Последние несколько недель она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи пока боятся давать какие-то прогнозы относительно ее восстановления. Это может быть очень небыстрый процесс.

Заметим, что все тесты у Марины Максимовой на коронавирус были отрицательными. Известно только, что у нее поражено более 80 процентов легких. Не исключено, что у звезды двусторонняя пневмония, которая крайне опасна. Сегодня многие фанаты исполнительницы молятся за свою любимицу.

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