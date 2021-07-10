«Им нечего делить»: Авербух оценил вероятность увидеть Медведеву и Загитову в «Ледниковом периоде»

Как отметил хореограф, две легендарные фигуристки вполне бы могли вместе появиться на популярном проекте.

Хореограф Илья Авербух не исключил вероятности, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и серебряный призер игр в корейском Пхенчхане Евгения Медведева могут вместе появиться на шоу «Ледниковый период».

«Я абсолютно убежден, что это две великие спортсменки, которым совершенно нечего между собой делить, и болельщики их обеих просто обожают».

Илья Авербух

Как заметил Авербух, он будет очень счастлив, если и Загитова, и Медведева появятся в новом сезоне «Ледникового периода». Причем не очень принципиально в каком качестве. Он уверен, что зрителям эти две спортсменки будут крайне интересны в любой ипостаси, сообщает портал gazeta.ru.

Напомним, что с большей долей вероятности новый сезон шоу «Ледниковый период», которое транслирует Первый канал, будет запущен нынешней осенью. Проект уже не один год пользуется огромной любовью у телезрителей.

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