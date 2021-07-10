«Жень, у тебя много красивой одежды»: Рудковская отчитала Плющенко, что он ходит в одном костюме

Как отметила продюсер, фигурист снимает все видео в одной и той же одежде.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram поделился забавным видео. На кадрах он встречает свою жену продюсера Яну Рудковскую, которая вернулась из столицы Франции Парижа.

«Приехала, а муж опять в красном костюме», — заметила Рудковская.

«В рабочей робе», — поспешил отшутиться фигурист.

«Жень, ну почему ты все время в красном костюме. Или ты спонсоров отрабатываешь?» — задала вопрос недовольная жена.

«Все мои», — кратко заметил Плющенко.

«Неплохой контент у тебя тут. Неплохой составчик. В общем, ты на люксе. Жень, у тебя же очень много красивой одежды», –продолжила «допрос» Рудковская.

«Это рабочий костюм моей школы. Ты хочешь сказать, что он плохой?» — возмутился двукратный олимпийский чемпион.

«Нет-нет, у тебя отличный костюм. Просто у тебя все видео в этом костюме», — сказала супруга фигуриста.

Напомним, что Рудковская и Плющенко сыграли свадьбу в 2009 году. У них двое общих детей – сыновья Александр и Арсений.

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